Formazioni Lazio-Milan, le ufficiali: scelte di Inzaghi e Pioli

Formazioni Ufficiali Lazio Milan. Il match Lazio-Milan si giocherà alle ore 21.45 per la gara d'anticipo della 30a giornata di Serie A. Big match allo stadio Olimpico di Roma. Da una parte c'è la Lazio di Simone Inzaghi costretta a fare i conti con assenza importantissime come Immobile e Caicedo e deve inseguire la Juventus nella lotta scudetto. Dall'altra il Milan di Pioli che ha il dovere di conquistare la zona Europa League per la prossima stagione. Lazio Milan formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Lazio Milan

LAZIO - IN ARRIVO

MILAN - IN ARRIVO

Probabili formazioni Lazio Milan

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Acerbi, Patric, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Cataldi, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa.



Strakosha, Acerbi, Patric, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Cataldi, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa. MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu; Rebic.

