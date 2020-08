Fiorentina, si tenta il colpo Thiago Silva: offerto un ricco ingaggio, il giocatore già cerca casa a Firenze

Notizie Serie A. Thiago Silva potrebbe tornare presto in Serie A: il centrale è in scadenza (e non rinnoverà) con il PSG e dopo la finale di Champions League dirà addio ai parigini. Il centrale brasiliano, accostato anche al Napoli qualche settimana fa, sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina di Rocco Commisso. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

"Il giocatore, in silenzio e completamente sotto traccia, dai mesi scorsi si è già messo a caccia di una casa in città. Al brasiliano è stato offerto un ingaggio da top player, equiparabile in tutto e per tutto a quello del francese, attorno ai 4 milioni, magari con bonus ad obiettivo che potrebbero renderlo ancora più succulento".