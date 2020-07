FIGC, Sibilia risponde a De Laurentiis: "Scelte date giuste per i prossimi campionati"

Serie A - Il presidente della Lega Nazionale dilettanti e vice presidente vicario della Figc, Cosimo Sibilia, ha parlato delle date per il prossimo campionato. In giornata il presidente Aurelio De Laurentiis aveva parlato di 'follia' al riguardo. Queste le sue dichiarazioni: “Rispetto le sue considerazioni, ma se sono state stabilite certe date credo si siano fatte le giuste valutazioni in seno alla Lega. Dal 3 agosto in poi, ripeto, avremo la certezza di inizio e chiusura dei prossimi campionati”.