Fassone: "De Laurentiis non ha mai voluto fare il passo più lungo della gamba, poche strutture e dipendenti"

Napoli - Marco Fassone è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il presidente De Laurentiis è sempre avanti sul piano di visione e altro sul piano industriale, può aumentare i ricavi di Napoli e dei club di Serie A. Il problema è che non tutti lo seguono. Conte non è riuscito a vincere al primo anno, ma ha fatto molto bene, il gap si sta assottigliando. Il Napoli può crescere ancora molto. De Laurentiis ha sempre voluto una società leggera: pochi dipendenti, poche strutture, quasi nulla di proprietà. De Laurentiis è molto prudente, non ha mai voluto fare il passo più lungo della gamba e mai lo farà. E’ a ridosso delle grandi e vorrà restare sempre lì senza andare oltre. Guarderà sempre i bilanci”.