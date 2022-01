Empoli, Andreazzoli: "Le vittorie su Juve e Napoli sono più importanti dei 6 punti conquistati"

Napoli calcio - Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"I successi allo Stadium con la Juve e al Maradona con il Napoli ci hanno trasmesso fiducia, consapevolezza nei nostri mezzi. Qualche cosa di più importante anche dei 6 punti conquistati. Siamo un gruppo in cui c’è la coscienza del fatto che se non si lavora tutti insieme, non si ottiene nulla. E poi uno dei segreti è il presidente Corsi, che si fida ciecamente dei suoi collaboratori, tra cui il diesse Pietro Accardi, che è davvero un fenomeno nel suo mestiere"