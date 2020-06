Ecco il nuovo pallone della Serie A 20-21 griffato Nike [FOTO]

La Serie A 2020/2021 si giocherà con un pallone ufficiale griffato ‘Nike' che avrà una particolarità unica: non avrà la superficie liscia ma presenterà delle zigrinature che dovrebbero permettere maggior aderenza tra sfera e piede con la possibilità per i giocatori di avere maggior gestione della traiettoria e del controllo. Lo stesso varrà per i portieri con una palla maggiormente aderente ai guanti. E' una scelta rivoluzionaria rispetto a tutte le altre scelte operate in passato e si avvarrà, come sempre, dei migliori prodotti e materiali nonché di studi aerodinamici e tecnici.

Il nuovo pallone della Serie A, al momento resta una indiscrezione – che però sul web attraverso i social network e il tam-tam mediatico si è subito diffuso – verrà presentato solamente a fine di questa stagione ancora in corso e, dunque, non prima del prossimo agosto con tempistiche differenti rispetto al passato ma in tempo per avere la sua parte sul prossimo campionato, in programma da settembre. Il tutto, però, come spesso accade in questi casi, è stato ‘svelato' dai siti dedicati ad anticipare tutto ciò che riguarda le novità dei massimi campionati, dalle maglie, alle scarpe e, appunto, ai palloni.

Anche il pallone del 2020/2021 sarà targato Nike e sotto un punto di vista tecnico, sarà uguale agli altri della serie Nike Aerowsculpt che vengono utilizzati in diversi campionati europei, come in Premier League, ma per il nostro campionato vestirà una grafica tutta particolare. Ci saranno i classici colori che oramai accompagnano la Serie A in connubio con TIM, cioè il rosso, il verde e il blu ma vi saranno anche delle note gialle su sfondo bianco. Il ‘baffo' Nike sarà in bella evidenza e contornato dal colore rosso mentre dovrebbe apparire anche una grafica con la scritta "2020-2021 Pallone Ufficiale Serie A".