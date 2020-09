Dove vedere il sorteggio calendario Serie A 2020/21? Domani in diretta tv a partire dalle ore 12

Serie A - Via alla nuova stagione di Serie A. Non c'è tempo da perdere, subito conclusa la passata stagione si riparte. Si inizia con la prima giornata nel weekend del 19-20 settembre, mentre la stagione si chiuderà il 23 maggio 2021. In diretta su Sky Sport la presentazione del sorteggio Serie A il 2 settembre dalle ore 12:00.

Dove vedere il sorteggio Serie A?

Il sorteggio del calendario di Serie A prenderà via domani, mercoledì 2 settembre, alle ore 12:00. Come sempre ci saranno 38 giornate e la presentazione del calendario andrà di scena su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A a partire dalle 12. Presentazione condotta da Leo Di Bello, che sarà affiancato da Matteo Marani e Paolo Condò, Luca Marchegiani e Giorgia Cenni.

Serie A

Dove vedere il sorteggio calendario di serie A in streaming?

Il sorteggio del calendario di Serie A sarà visibile anche in diretta streaming su skysport.it.

Serie A 2021, le squadre partecipanti: