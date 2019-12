CdM - Ancelotti potrebbe dimettersi, decisivi i segnali con Udine e Genk! Potrebbe sentirsi tradito dalla squadra

Ultimissime calcio Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno parla dei giorni del giudizio per Carlo Ancelotti per capire effettivamente quanto la sua squadra abbia voglia di invertire la rotta. L’allenatore del Napoli resta convinto della buona qualità della rosa che ha a disposizione ma avverte la necessità di verificare lo sforzo mentale che i suoi giocatori sono disposti a fare per risollevare la stagione. Udinese e Genk, sono a questo punto due snodi cruciali.

Intanto, circolano i nomi, quello di Rino Gattuso sembra essere il più adatto alle esigenze del club. Il casting è iniziato anche se in maniera timida, e mentre il club si guarda attorno, l’allenatore riflette. Le dimissioni non fanno parte dei sistemi di Carlo Ancelotti, non almeno fino all’ultimo brandello di fiducia che gli verrà dimostrata. Ma lo scenario non auspicabile di un’altra sconfitta a Udine e di una debacle contro il Genk lo indurrebbe a valutazioni diverse. Del resto, il faccia a faccia con la squadra, il passaggio repentino e anche inatteso alle maniere forti, ritiro compreso, hanno rappresentato l’estremo rimedio contro un male radicato da un mese e mezzo. Non ottenere risposte sul campo certificherebbe l’inutilità di restare, nonostante tutto, al timone della nave. Non si è dimesso finora, ma potrebbe anche accadere. A dimostrazione che non è mai stata una questione economica. Lo stipendio che perderebbe, oltre alla penale significativa che dovrebbe alla società, avrebbero un valore relativo rispetto alla consapevolezza che la sua squadra, quella che fino alla sconfitta contro il Bologna aveva difeso a spada tratta, lo avrebbe effettivamente tradito.