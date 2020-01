Il Mattino - Demme out con la Lazio, si attende il transfer! Sperava di essere subito a disposizione di Gattuso

Ultimissime calcio Napoli - Diego Demme non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per Lazio-Napoli, il centrocampsta dovrà aspettare ancora un po’. Come riporta Il Mattinola trafila burocratica per il suo trasferimento non è ancora finita. Bisognerà attendere l’arrivo del transfer e il deposito dei contratti, poi l’avventura in maglia azzurra potrà iniziare. Saranno ore di attesa per il tedesco, dopo i due giorni intensi a Roma con la speranza, poi svanita, di far parte dei convocati del Napoli in vista della trasferta di domani contro la Lazio all’Olimpico.

Demme

Demme-Napoli, non è ancora disponibile

Un sogno tramontato prima del previsto, quello di ritornare nella Capitale, dove mercoledì Demme è atterrato all’aeroporto di Fiumicino e ieri mattina ha sostenuto le visite mediche, prima di raggiungere il presidente Aurelio De Laurentiis negli uffici della Filmauro. Quattro ore di controlli e test (dalle 10 alle 14) superati senza problemi dal mediano tedesco di origini calabresi, che hanno messo in risalto uno stato di forma niente male. Elemento che avrebbe aumentato non poco le probabilità di un suo impiego contro i biancocelesti, se il trasferimento si fosse perfezionato per tempo. In attesa di portare a termine anche l’operazione Lobotka, il Napoli sta per mettere a segno il primo colpo del mercato invernale. Un’operazione da circa 15 milioni di euro. Bravo con i piedi, ma anche con il controller: è stato inserito dal Lipsia tra i componenti della formazione che ha rappresentato il club nella e-Bundesliga, torneo virtuale che mette a confronto le migliori 11 squadre tedesche. Un leader nel campo dei videogiochi e in quello reale che Gattuso vuole utilizzare al più presto, a partire dalla prossima settimana.