"Non sono della Juventus", De Laurentiis al CONI nega una foto ad un tifoso bianconero | VIDEO

Ultime notizie di Serie A con Aurelio De Laurentiis che è presente al CONI a Roma per l'Assemblea di Lega nel giorno della finale di Coppa Italia Juventus Inter. Il numero uno del Napoli si è reso protagonista con un tifoso della Juventus.

De Laurentiis-tifoso Juventus, foto negata

Come rivelato dai colleghi di Tmw, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato all'Assemblea di Lega in corso a Roma e si è reso protagonista di un siparietto con un tifoso della Juve che gli aveva chiesto una foto. Immediata la risposta al piccolo supporter che indossava la maglia bianconera, ha cosi replicato De Laurentiis: "Io non sono della Juventus".