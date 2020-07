Calciomercato Napoli - Dopo l'annuncio di Victor Osimhen, ai microfoni di Sky è intervenuto il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e tanto altro.

Le parole di De Laurentiis su Sarri

Contento per Sarri e lo scudetto vinto alla Juve? Io posso soltanto dirgli: "Grazie, grazie, grazie" per ciò che ha fatto per noi. Però poi ha anche fatto due o tre cazzate! Poteva restare al Napoli e aiutarci nel giro di un paio d’anni a vincere lo scudetto. Invece ha preferito andare altrove, e non credo si sia trovato bene come a Napoli.