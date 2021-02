DAZN-Tim, accordo imbattibile: la Serie A passa in streaming?

Ultimissime notizie Serie A. Oggi La Repubblica fa il punto sulle trattative in corso per l'assegnazione dei diritti televisivi 2021/2024, con i presidenti delle squadre di calcio di Serie A che stanno valutando l'ipotesi di trasmettere le partite in streaming sul web. Al momento l'offerta migliore è quella di DAZN, con 840 milioni di euro sul piatto e 11, forse 12 club già pronti ad accettare. Il pacchetto DAZN comprende: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva, tutte trasmesse in streaming, con Sky che andrebbe a raccogliere le partite rimanenti.

Calcio italiano in streaming

Diritti TV, DAZN in vantaggio grazie a TIM

L’offerta di Dazn ha alle spalle la regina italiana delle telco: Tim è pronta a sostenerla mettendo a disposizione la propria rete (Sky ha una propria rete che si appoggia a Open Fiber e Fastweb) e una partecipazione economica di circa 300-400 milioni di euro.

Dall'altra parte, però, Sky è il partner tradizionale: forte dei 2,9 milioni di abbonati offrirebbe anche la possibilità di aprire il Canale Serie A, un pallino della Lega. Garantirebbe, insomma, ai club di conservare lo status quo e limitare le incognite. L’opzione Dazn, per i suoi sostenitori, è invece la novità ambiziosa: migliore offerta complessiva ai club, minor costo di abbonamento per l’utente, più protezione dalla pirateria (il celebre "pezzotto" non funziona) e più interattività, ma la Serie A chiede garanzie tecniche.