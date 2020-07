Cravero: "Col Sassuolo non sono arrivate buone risposte verso Barcellona, Koulibaly il miglior difensore d'Europa"

Napoli - Roberto Cravero è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli ha vinto e affrontato la partita col Sassuolo in modo positivo. Buona giornata, ma se la guardi in prospettiva Champions e contro il Barcellona è una giornata negativa. Uscite completamente sbagliate dei calciatori del Napoli. Hysaj migliore in campo. Con Koulibaly via ci si può affidare su Maksimovic e Manolas, ma non sarà mai come quando c’è Koulibaly. E’ il miglior difensore d’Europa”.