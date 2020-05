Repubblica - Higuain-River, la Juve potrebbe scegliere di risparmiare il prossimo anno cedendolo! Ma ad una condizione

Ultimissime Serie A - Il futuro di Gonzalo Higuain è tutto da scrivere, ma Fabio Paratici ha dichiarato di augurarsi di poterlo veder restare alla Juventus fino al termine del contratto. Dall’Argentina anche il papà del centravanti argentino ha spiegato che il Pipita resterà in bianconero anche la prossima stagione:

Ma l'edizione torinese di Repubblica non esclude novità:

"La Juve sa di aver bisogno di Higuain (ancora in Argentina e atteso a Torino in questi giorni) nel caso in cui dovesse ripartire l’attività pur volendo cederlo appena possibile. Il bomber ha capito di non poter ottenere il rinnovo alle proprie condizioni allora vorrebbe a sua volta lasciare i bianconeri il prima possibile per tornare a giocare dall’altra parte dell’oceano anche per motivi familiari. Una situazione semplice solo a parole, perché il piano comune di Higuain alla Juve fino alla fine del contratto rappresenta in realtà l’ultima scelta per entrambe le parti in causa. Ma in ballo ci sono circa 10 milioni netti di ingaggio, quelli che Higuain dovrebbe percepire la prossima stagione tra stipendio fisso (7,5 milioni), bonus e quota congelata dal recente accordo della squadra con la società. Anche 18 milioni di rischio minusvalenza che la Juve proverà a scongiurare una volta entrati nel prossimo esercizio.

In tutto questo, ecco il River Plate. Colloqui tra il club argentino e l’entourage del giocatore sono avviati già da qualche settimana, il River è pure uscito allo scoperto con le parole del ds Enzo Francescoli: Per il momento intanto non ci sono stati invece contatti tra i due club, la Juve non ha rapporti diretti con il River da oltre un anno: ci saranno senza problemi quando sarà il momento di trovare una soluzione, che prima andrà individuata tra la società bianconera e Higuain. Se il bomber dovesse puntare i piedi richiedendo una buonuscita tale da costringere la Juve a non risparmiare nemmeno parte dell’ingaggio, ecco che il club non potrà cedere sulla valutazione del cartellino né accettare l’ipotesi di una risoluzione del contratto, rendendo necessario un accordo con il River da almeno 18 milioni tra parte cash e contropartite tecniche ancora da individuare. Se al contrario Higuain pur di tornare al River rinunciasse a buona parte dell’ingaggio, ecco che sarà più facile trovare un accordo con la Juve, che compenserebbe un’eventuale minusvalenza con un ricco risparmio alla voce stipendi. La partita a scacchi è appena iniziata".