Da Roma si lamentano: "Milik al posto di Dzeko è un passo indietro! Con Veretout al Napoli meglio non iscriversi al campionato"

Ultime calcio mercato - E' caldo l'asse fra Napoli e Roma, con Milik, Veretout e Under sul piatto. A parlare della situazione attuale del club giallorosso, sono i colleghi romani ai microfoni de laroma24.

Ecco quanto ha detto il giornalista Luigi Ferrajuolo di Radio Radio:

"Per ora si parla solo di cessioni… Sostituire Dzeko con Milik è un passo indietro, non uno in avanti. Il nuovo presidente vuole dirci cosa vuole fare? Se dobbiamo sottostare a tutte le richieste del Napoli e vendere anche Veretout, tanto vale non iscriversi al campionato… La Roma venda quelli che non servono, non quelli che servono. È un problema vendere gli esuberi? Ma a vendere Messi sarei bravo pure io…".