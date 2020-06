Cronache di Napoli - Gattuso punta su Younes: titolare domenica contro la Spal

Notizie Calcio - Seduta mattutina in programma oggi per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la 28esima giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo (ore 19.30). Ma chi giocherà? Cronache di Napoli prova ad ipotizzare il turnover per Gattuso:

"Tra i pali potrebbe tornare Meret, dubbi in difesa: Manolas potrebbe tornare in campo al fianco di Koulibaly, Di Lorenzo potrebbe essere sostituito da Hysaj con Mario Rui a sinistra. A centrocampo Fabian con Lobotka che potrebbe far rifiatare Demme. La vera novità potrebbe arrivare in attacco: per Younes chance importante, Gattuso accarezza l'idea di schierarlo al posto di Politano. Sulla punta dovrebbe toccare a Mertens, ma la vena realizzativa di Milik potrebbe spingere Gattuso a confermarlo"