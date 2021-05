Criscitiello: "Spalletti il top per la Serie A! Con due rinforzi questo Napoli è da Scudetto"

Notizie Napoli calcio. Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato anche dell'arrivo di Spalletti a Napoli:

"Il Napoli ha scelto Spalletti. Grande allenatore, forse il top per la serie A. Deve, però, cambiare atteggiamenti altrimenti a Napoli e con De Laurentiis sarà dura emergere. Se Spalletti farà l'allenatore, il Napoli ha fatto bingo. Se Spalletti farà uscire il personaggio più del mister, allora per il Napoli non si metterà benissimo. Napoli, con due rinforzi e senza toccare nessuno, da secondo massimo terzo posto. De Laurentiis ha un potenziale pazzesco e con un minimo sforzo davvero potrebbe puntare allo scudetto.