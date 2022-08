Cremonese, Braida: "Gaetano? L'avremmo voluto tenere, ma lui ha Napoli nel cuore! Petagna ottima soluzione, ma..."

Notizie Napoli calcio. Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gaetano è napoletano ed ha Napoli nel cuore, però calcisticamente è cresciuto nella Cremonese con un ottimo percorso. Avremmo voluto proseguire questo percorso, però poi ci sono gli interessi delle società e quelli del Napoli non coincidono con i nostri. Io dico solo che questo ragazzo non deve perdere tempo a stare in panchina, lui qui è apprezzato ma noi intanto abbiamo fatti altri movimenti in quel ruolo perchè non potevamo aspettare".

Su Petagna: "Per noi sarebbe un'ottima soluzione, un giocatore importante. Però è evidente che non è semplice perchè bisogna far quadrare i conti ed i costi".