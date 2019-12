CorrSera - Ibra-Milan, offerta di contratto! Distanza economica, il club non parteciperà ad aste

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimovic pronto a tornare in Serie A. Come riportato dal Corriere della Sera, parole ammiccanti di Ibrahimovic rilasciate a GQ («Ci vediamo presto in Italia, in un club pieno di storia») stuzzicano l’orgoglio dei milanisti. Che restano però in attesa di una risposta. A Ibra è stato offerto un contratto di 6 mesi con opzione sui successivi 12. In linea di massima Zlatan ha espresso il proprio gradimento, ma restano da colmare le distanze sul piano economico. La volontà del club è di non partecipare ad aste.

Ibrahimovic