Coronavirus - Inter, Lukaku contrario a tornare a giocare: "Perché farlo? La salute non è al sicuro"

Coronavirus Lombardia - Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ieri si è reso protagonista di un bellissimo gesto. Il calciatore di Serie A, come Lorenzo Insigne al Cotugno, ha fatto una donazione di 100mila euro all'Ospedale San Raffaele di Milano. In merito all'emergenza Covid 19, il calciatore ha parlato in una intervistato da Bleacher Report.

"Se dobbiamo giocare in una situazione in cui la salute generale non è sicura, perché dovremmo giocare?". Il calciatore interista ha poi raccontato come prova a tenersi in forma tra cyclette, tecar e camera iperbarica in previsione di un ritorno in campo.

Non sono spaventato, però è come vivere in una bolla, cerchi di capire cosa stia succedendo e allo stesso tempo sai di essere nel Paese maggiormente colpito in Europa. In alcune città senti solo le sirene delle ambulanze che vanno avanti e indietro. Io sapevo già che era solo questione di tempo prima che qualche giocatore contraesse la malattia. Sfortunatamente è successo, adesso la lista si sta sempre più allungando. È difficile perché ti manca lo sport che ami ma la salute generale è molto più importante del calcio adesso".