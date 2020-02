Corbo: "Allan via a fine stagione, il Napoli ha piacere. Divaricazione tra i dirigenti del Napoli e Gattuso"

Ultimissime calcio Napoli- Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto a Canale 8 durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "Possiamo dire che il Napoli ha piacere che Allan vada via a fine stagione. Le voci di dentro inoltre dicono che in questi giorni ci sia stata una divaricazione tra il i dirigenti del Napoli e Gattuso, con il mister che continua dritto per la sua strada e con la volontà di far giocare solo chi si impegna in allenamento e a chi ci tiene a scendere in campo, indipendentemente da quale sia il nome che portano sulla maglia".