UFFICIALE - Consiglio FIGC - Playoff e playout in caso di nuovo stop, Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B

Serie A - In caso di nuovo stop del campionato di Serie A si disputeranno playoff e playout: è questa una delle decisioni emerse dal Consiglio Federale di quest’oggi. Approvata dunque la proposta del presidente Gravina: bocciata l’idea della lega Serie A di bloccare le retrocessioni in caso di eventuale nuova interruzione.

Serie A

Serie A, playoff e playout per chiudere la stagione

Il campionato di Serie A riprenderà normalmente, approvato anche l’algoritmo ma come “piano C”. È inoltre stata approvata la proposta delle retrocessioni dalla Serie A ricorrendo eventualmente all’algoritmo.

Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B - Approvati all’unanimità anche la disputa di playoff e playout in Serie B. Mentre è ufficiale la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, prime nei rispettivi gironi di Serie C al momento dello stop dei campionati.