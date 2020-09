Cesarano: "Napoli sperimentale contro il Parma, difficile la gara delle 12:30"

Napoli - Rino Cesarano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto un Napoli sperimentale con il Parma, ha avuto poco tempo per mettere a punto alcune situazioni. E’ saltata l’amichevole più impegnativa con lo Sporting. Ci sono però 7 giocatori che si conoscono a memoria, ma occhio alla gara delle 12:30 che rischia di pesare molto. Partita particolare, sarà fondamentale partire con il piede giusto per la fiducia. Con gli stadi così ampi sarebbe giusto aprire le porte ad alcuni tifosi".