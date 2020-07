Ceccarini: "Osimhen-Napoli, non è finita! Giuntoli e De Laurentiis faranno il possibile per acquistarlo. L'agente ha altro per le mani"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Nicolò Ceccarini, giornalista: “Osimhen? Giuntoli e De Laurentiis hanno fatto e faranno tutto il possibile, ma nei limiti. La partita non è chiusa, vedremo come andrà a finire. Quando un agente prende tempo, vuol dire che ha qualcosa tra le mani. Teoricamente questo dovrebbe essere il mercato degli scambi, ma i grandi giocatori fanno sempre muovere elevate cifre. La crisi non ha inciso sui giocatori di grande valore”.