CdM - Gattuso recupera Maksimovic per Napoli-Juventus, Hysaj verso la panchina

Ultimissime calcio Napoli- Si avvicina Napoli-Juventus, Sarri torna al San Paolo. Come riportato il Corriere del Mezzogiorno, Gattuso recupera soltanto Maksimovic per la gara di domenica sera, ancora out Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Allan che non ha ancora recuperato dal risentimento muscolare all’anca ed è partito per il Brasile, dove sua moglie ha partorito Matteo, il terzogenito. Hysaj con la Lazio è stato espulso, fermato il percorso di crescita con Gattuso. Il recupero di Maksimovic potrebbe mandarlo in panchina.