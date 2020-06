Napoli - Massimo Caputi, al termine di Verona-Napoli, commenta sui social la vittoria: "Prova di forza del Napoli che supera un avversario tosto come il Verona. La squadra è solida e ha trovato nella coppia Maksimovic-Koulibaly certezze difensive che prima non aveva. Con la Coppa Italia già in tasca recuperare in campionato è possibile".