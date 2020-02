Il Mattino - Mertens e Milik con un futuro incerto: entrambi gli attaccanti in scadenza, rinnovo o cessione

Notizie calcio Napoli - Dries Mertens e Arkadiusz Milik. I due attaccanti del Napoli vivono momenti molto simili al Napoli. Entrambi non sanno se il loro futuro sarà ancora azzurro. Come riporta Il Mattino, Mertens ha un contratto in scadenza a giugno 2020, mentre Milik giugno 2021. Una situazione non del tutto serena quella dei due attaccanti del Napoli, con la società che a gennaio ha già annunciato l'arrivo di Andrea Petagna.

Mertens

Napoli calciomercato: rinnovo Mertens

Come se non bastasse, poi, i due attaccanti vivono situazioni contrattuali non del tutto diverse. Certo, Mertens è in scadenza e a giugno potrebbe andare via a zero, ma il suo futuro non è detto che sia poi lontano da Napoli al 100%. Ogni giorno può essere quello buono per mettere la firma sul rinnovo e prolungare la sua avventura in azzurro.

Calciomercato Napoli: rinnovo Milik

Un po' come Milik, il cui contratto scadrà nel 2021, ma allo stesso tempo è in attesa di essere aggiornato ed eventualmente prolungato. Come? Il polacco insiste per l'inserimento di una clausola rescissoria che gli consenta un domani di poter lasciare Napoli per un'offerta irrinunciabile, mentre il club azzurro al momento non vorrebbe cedere sulla questione. Da qui alla fine del campionato, però, i suoi gol potrebbero fare la differenza, non solo sul campo ma anche in sede contrattuale.