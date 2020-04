Goal.com - Real Madrid, Fabian Ruiz il desiderio di Florentino Perez: offerto Jovic al Napoli per ammorbidire De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Jovic Napoli, Fabian Ruiz Real Madrid - Il Real Madrid punta forte su Fabian Ruiz. Il club spagnolo, come riporta Goal.Com, ingolosisce il Napoli calcio con Luka Jovic. L'attaccante serbo non si è ambientato al meglio in Liga ed è pronto ad essere ceduto. L'intenzione del Real Madrid è di piazzarlo in una trattativa con il Napoli che è alla ricerca di una punta, l'obiettivo numero uno di Florentino Perez resta Fabian Ruiz.

Calciomercato: Jovic al Napoli e Fabian Ruiz al Real Madrid

Il serbo Luka Jovic potrebbe approdare in Serie A. Il calciatore è sul piede di una cessione dal Real Madrid che ha trovato in lui la chiave giusta per arrivare a Fabian Ruiz del Napoli. Il centrocampista del calcio Napoli è il vero obiettivo madrileno per rinforzare la mediana. Secondo Goal.com, però il Napoli non molla e spara alto riguardo la cifra economica per lasciar partire Fabian. E' per questo che il Real Madrid avrebbe offerto l'ex Eintracht al Napoli allo scopo di far 'ammorbidire' Aurelio De Laurentiis in sede di trattativa. Pare che l'operazione Jovic al Napoli potrebbe andare in porto sia come affare a sé stante che come incentivo per abbassare la cifra necessaria per l'acquisto di Fabian. Il centrocampista spagnolo ad oggi è il primo nome nella lista dei desiderati del presidente Florentino Perez. Per quanto riguarda l'attaccante 22enne Jovic, invece, potrebbe prendere il posto di Arkadiusz Milik che ancora non ha trovato l'accordo col Napoli per il rinnovo. Il contratto è in scadenza nel 2021.