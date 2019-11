Bologna, Mihajlovic da lacrime: "Mia moglie ha più palle di me. Grazie ancora una volta, Ti amo!" [VIDEO]

Serie A - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Bologna: "Il ringraziamento particolare va alla mia famiglia, mia moglie e i miei figli. A mia moglie che è stata tutti i giorni con me. Mi ha dimostrato un'altra volta, anche se non c'era bisogno, di essere fortunato ad avere una donna accanto così. E' l'unica persona che conosco che ha più palle di me. Ti Amo amore".

#Mihajlovic, meraviglioso ringraziamento alla moglie: "È stata tutti i giorni con me. È l'unica persona che conosco che abbia più palle di me. Ti amo" pic.twitter.com/ybCKxd8YJE — FOX Sports (@FOXSportsIT) November 29, 2019