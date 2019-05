Blerim Dzemaili ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al termine del primo tempo di Bologna-Napoli: "Dobbiamo gestire questo 2-0, stiamo giocando per un obiettivo importante come il decimo posto". L'ex giocatore del Napoli in segno di rispetto verso i suoi ex tifosi non ha esultato dopo il raddoppio, un gesto che di questi tempi dove i giocatori cambiano maglia senza farsi troppo problemi, è sicuramente da apprezzare.