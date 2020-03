Benevento, Maggio: "Al Nord situazione grave, passano ambulanze ogni secondo. I campionati vanno finiti solo quando tutto passerà"

Notizie calcio - Christian Maggio del Benevento è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Queste le ultime notizie evidenziate da CalcioNapoli24.it: "Giocare a maggio è un discorso molto complicato, è difficile. Io sono dell'idea che debba finire, ma ora deve passare questo problema. Non si può giocare con il pensiero rivolto ancora al Virus. Ci sono persono che stanno vivendo momento difficili. Il calcio tornerà ma solo quando tutto sarà sistemato, non importa se sia maggio o giugno. Noi che siamo al Sud viviamo il problema in maniera diversa, a Vicenza ho familiari e passano ambulanze ogni secondo. Gli Ospedali sono pieni di gente che corre, è incredibile. Probelma difficile e particolare, solo rispettando ordini e regole riusciremo ad uscirne. Spero che la gente capisca il momento. I campionati vanno finiti a prescindere da noi che siamo a +23 sulla seconda e ad un passo dalla Serie A. I presidenti investono, bisogna delineare la classifica di A per chi vince e chi andrà a fare le coppe. Parlo spesso con il ds Foggia, ho sempre rimandato, abbiamo il tempo per raggiungere l'accordo per continuare insieme. La mia voglia è sempre quella di giocare a calcio. State a casa e godetevi la famiglia".