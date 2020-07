Francesco Baldini a CN24: "Petagna non adatto al gioco di Gattuso, Zielinski buttato con Ancelotti. Assurdo come l'Atalanta domini sul Napoli"

Serie A - Francesco Baldini, ex di Genoa e Napoli, è intervenuto in diretta a Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in diretta su CalcioNapoli 24 Tv. Ecco quanto evidenziato sugli ultimi aggiornamenti del Napoli calcio: “L’attaccante del Lille potrebbe essere il profilo giusto per il Napoli. Non vedo bene Petagna in questo sistema di gioco, ma il Napoli ha rinnovato per Mertens per un chiaro motivo. Gattuso ha fatto un lavoro incredibile, ha rimesso tutti nel loro ruolo ideale. Con Ancelotti non tutti si esprimevano al meglio. Zielinski era sprecato con Ancelotti. L’identità di Gattuso è ben precisa. Il Napoli non può permettersi di avere un settore giovanile peggiore o simile a quello dell’Atalanta, a Napoli c’è un bacino incredibile per poter portare giovani talenti. L’Atalanta andrà avanti per anni a questi livelli grazie al settore giovanile e le plusvalenze. A Napoli anni importanti quelli miei, una piazza incredibile”.