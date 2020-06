Auriemma: "Il Napoli ha mandato un segnale al calcio italiano, con Gattuso a inizio stagione si lottava per lo scudetto" [VIDEO]

Napoli - Raffale Auriemma, giornalista di Tuttosport, ha parlato al termine del match di Verona-Napoli. Queste le sue parole: "Si pensava che questa squadra dopo la Coppa Italia. Invece no. Tutti avete visto come il Napoli abbia vinto contro il Verona su un campo difficilissimo che ha dato filo da torcere a tutti. I giocatori del Napoli fanno un gioco redditizio, hanno mantenuto la superiorità e mai rischiato nulla in difesa. Il richiamo di Gattuso e la sollecitazione di De Laurentiis sono serviti. Con Gattuso da inizio stagione il Napoli era in lotta per lo scudetto. Il Napoli questa sera ha spiegato a tutto il calcio italiano che c’è. Mancano ancora 11 gare alla fine. L’azione del secondo gol è firmata da due calciatori che erano spariti. Tutti si sentono coinvolti con Gattuso, sono tutti figli".