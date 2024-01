Notizie calcio. Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen per diverso tempo: il centravanti nigeriano sarà impegnato in Coppa d'Africa e potrebbe tornare non prima di febbraio.

Una perdita pensate per Mazzarri, anche dal punto di vista tattico: nel girone d'andata, come riportato da Transfermarkt, Osimhen è il secondo giocatore della Serie A dopo Scamacca dell'Atanta ad aver attaccato più volte l'area di rigore in verticale.