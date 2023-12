Atalanta-Salernitana, le formazioni ufficiali: Dia e Muriel dal 1'

Ultime notizie Serie A - La sfida tra Atalanta e Salernitana, in programma per stasera alle 20.45, chiuderà la sedicesima giornata di Serie A, con gli orobici che cercano i tre punti per superare la Roma in classifica e portarsi a -2 dal quarto posto occupato dal Bologna. Gasperini punta su Muriel, dopo gli ultimi gol consecutivi contro Milan e Rakov, con Lookman al suo fianco e De Ketelaere inizialmente in panchina. Dall'altra parte Filippo Inzaghi, nonostante le parole di Iervolino dei giorni scorsi, punta su Dia e Candreva dal primo minuto, con Tchaouna a completare il reparto avanzato. Missione quasi impossibile per i campani, che proveranno però ad agganciare l'Hellas Verona al penultimo posto in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali:

(3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Muriel, Lookman. Allenatore: Gasperini Salernitana (4-3-3): Costil, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Martegani, Maggiore, Coulibaly; Tchaouna, Dia, Candreva. Allenatore: Filippo Inzaghi.