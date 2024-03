Atalanta, De Ketelaere in forte dubbio per Napoli: cosa filtra su Koopmeiners

Gian Piero Gasperini ha riaccolto a Zingonia i giocatori dell’Atalanta che in settimana sono stati impegnati con le proprie Nazionali ed ecco il resoconto dal primo allenamento. Sono infatti tornati a disposizione De Roon, Pasalic, Lookman, Ruggeri ed El Bilal Touré. I primi tre hanno lavorato regolarmente in gruppo, per Ruggeri una seduta di scarico e l’attaccante è rimasto a riposo durante la seduta d’allenamento della squadra.

Napoli Atalanta. Koopmeiners a rischio

Prosegue invece il percorso di recupero degli acciaccati Koopmeiners e De Ketelaere. Entrambi hanno svolto lavoro individuale, con il belga che ha svolto anche terapie, ma che ha poche chance di esserci nella prossima gara contro il Napoli. Più ottimista il discorso per Koopmeiners, che potrebbe ancora recuperare.