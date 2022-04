Il Napoli pareggia 1-1 con la Roma nell'ultimo turno di Serie A. Brutta rete presa nei minuti di recupero dagli azzurri, con tante colpe nei giocatori del Napoli. Il pari firmato da El Shaarawy arriva a causa di una disattenzione di Zielinski.

Napoli Roma: gol El Shaarawy

Gol di El Shaarawy in Roma Napoli con un grave errore di Zielinski che ha messo in difficoltà la difesa azzurra nei secondi finali prima della rete del pareggio. Un risultato che pesa tanto in casa Napoli per la corsa scudetto.