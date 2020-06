Algoritmo in Serie A, come funziona? Le indicazioni cervellotiche della FIGC e l'esempio sull'attuale classifica del Napoli

Ultime Serie A - In attesa del ritorno in campo del calcio italiano, con la Coppa Italia prima ed il campionato poi, nella giornata di ieri la FIGC ha ufficializzato l’arrivo dell’algoritmo per definire la classifica di Serie A nel caso non fosse possibile riavviare le competizioni della stagione 2019/2020 secondo il formato ordinario o, una volta riprese con il calendario ordinario o con un formato diverso, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva. Ma cosa è questo algoritmo? Prendete le calcolatrici, e armatevi di pazienza: vi serviranno.

Algoritmo Serie A, la regola della FIGC

La definizione di questo algoritmo, data dalla FIGC tramite comunicato stampa, è la seguente:

“Ad ogni società viene attribuito un punteggio finale determinato dalla somma dei seguenti tre addendi:

punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva (PT); punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione definitiva (MPc) per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario (NPc); punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva (MPt) per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario (NPt)”

Più semplice fare i calcoli che leggere tutto ciò di cui sopra, in fin dei conti la proiezione del punteggio che determina l’ordine finale in classifica è individuata dalla formula:

PUNTEGGIO FINALE SOCIETÀ = PT + (MPc x NPc) + (MPt x NPt)

Algoritmo Serie A, l’esempio sul Napoli

Volendo fare un esempio di eventuale classifica, possiamo prendere in l’attuale punteggio delle società partecipanti al campionato di Serie A. Ad esempio il Napoli:

punti totali: 39

media punti in casa (1,3) per il numero di partite rimanenti da giocare in casa (6): 7,8

media punti in trasferta (1,7) per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta (6): 10,1

Tecnicamente, il punteggio in classifica sarebbe di 56,9 punti.

Algoritmo Serie A, l’esempio sulla classifica del campionato

Di seguito, volendo fare un semplice giochino, abbiamo provato a calcolare l’attuale classifica di Serie A con il sistema dell’algoritmo (la FIGC, in Serie C, è arrivata fino alla terza cifra decimale):

Juventus 92,076 punti (63 + 17,076 + 12) Lazio 90,023 (62 + 12,857 + 15,166) Inter 81,967 (54 + 14,583 + 13,384) Atalanta 72,590 (48 + 11,667 + 12,923) Roma 65,768 (45 + 9,692 + 11,076) Napoli 56,999 (39 + 7,846 + 10,153) Verona 53,711 (35 + 12,250 + 6,461) Parma 53,102 (35 + 8,769 + 9,333) Milan 52,615 (36 + 7,846 + 8,769) Bologna 49,692 (34 + 7,846 + 7,846) Cagliari 48,596 (32 + 7,846 + 8,750) Sassuolo 48,352 (32 + 8,769 + 7,583) Fiorentina 43,845 (30 + 6,461 + 7,384) Torino 41,166 (27 + 8,166 + 6,000) Udinese 40,922 (28 + 8,769 + 4,153) Sampdoria 38,986 (26 + 5,714 + 7,272) Genoa 36,868 (25 + 7,583 + 4,285) Lecce 36,537 (25 + 5,076 + 6,461) SPAL 26,237 (18 + 4,666 + 3,571) Brescia 23,384 (16 + 2,769 + 4,615)

Morale della favola? Meglio concludere il campionato secondo le regole classiche, al massimo con i playoff ed i playout (preferibilmente da evitare, sarebbe la conseguenza di una recrudescenza del contagio da coronavirus). Le calcolatrici ringrazierebbero sentitamente.

