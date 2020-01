Agostinelli a CN24: "Insigne leader, ora deve continuare così. Ha la fiducia dei tifosi, è tornato a grandi livelli"

Notizie calcio Napoli - Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ieri Insigne decisivo in tutte le scelte. Qualcosa non andava prima, l'impegno e la determinazione che ha messo ieri dimostra che è un grande calciatore. Ha bisogno questo per tornare a grandi livelli, è un rinforzo in più. Ha ritrovato fiducia e legame con i tifosi, ora deve continuare così".