Ultime calciomercato Napoli. Timothy Castagne, esterno in uscita dall'Atalanta, nel recente passato è stato accostato anche al Napoli. Adesso, come riferito dal Corriere dello Sport, per il giocatore ci sarebbe una vera e propria asta europea:

"Su Timothy Castagne (24), giocatore belga di fascia di proprietà dell’Atalanta, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta europea. Oltre a Hertha Berlino, Leicester e Psg, adesso, c’è anche il Tottenham di Mourinho".