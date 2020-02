Pelillo...nell'uovo - Il Barcellona è tutto un caro prezzo...

Ultime Calcio Napoli - Le scelte pagano quando c'è concretezza e fortuna. Gattuso sceglie la tattica del gioco all'italiana contro il Barcellona di Messi e della gloriosa storia che si porta dietro. In soli tre giorni il tecnico è riuscito a preparare al meglio la sua squadra, in base a ciò che aveva in mente. Il Napoli interpreta perfettamente il catenaccio. Un muro azzurro davanti ad Ospina, ormai clamorosamente preferito al talento di Meret. Una strategia che sembrava pagare al massimo alla fine della prima frazione, chiusa in vantaggio con il gol bello e storico di Mertens. Il belga raggiunge Marek Hamsik in testa alla classifica dei marcatori della storia del Napoli. Un bel messaggio per chi non dovrebbero farselo sfuggire, se non altro per la difficoltà di sostituirlo con la stessa classe e a quale prezzo poi? Ma quando la posta in palio è alta sale anche il prezzo degli errori. Il Napoli dovrebbe farsi bene due conti prima di perdere Mertens a parametro zero per non rimpiangere, come hanno fatto gli azzurri ieri.

La squadra di Gattuso ha saputo imbrigliare ed irritare il Barcellona, ma il risultato non ha pagato la maggiore preparazione alla gara dei partenopei. Pagati a caro prezzo tre errori. L'unico difensivo sul gol di Griezmann e le due occasioni sui piedi di Insigne, e soprattutto Callejon. Lo spagnolo resta una grande pedina tattica ma davanti alla porta ha perso lo smalto di un tempo. L'ingaggio di Politano non è un caso, ma non ha l'incisività del Callejon vero. L'Insigne ritrovato si lascia prendere dalla voglia del gol e non serve i liberi Milik e Callejon piazzatissimi in area. Sulla rete del pareggio di Griezmann, poi, la linea difensiva non sale con il tempismo giusto dietro a Manolas. Tre errori che avrebbero ripagato in maniera più giusta la squadra che l'ha preparata meglio. Ora diventa dura in Catalogna. Il Camp Nou è un teatro che esalta gli interpreti di casa e la qualità è così grande da lasciare poche speranze al Napoli.

Gattuso dice che bisognerà preparare qualcosa di diverso, ma c'è tempo. Intanto mancheranno gli squalificati Busquets e Vidal. Gli interpreti maggiori del nervosismo blaugrana creato dall'ottima organizzazione difensiva del Napoli, ma anche il cruccio di Messi merita una nota. Andavano espulsi entrambi i centrocampisti ma la sudditanza, anche se decisamente più lieve, esiste pure in Europa. E anche questo è un elemento che pesa ancor di più gli errori quando il livello della competizione cresce. Contro i grandi non bisogna sbagliare nulla, o quasi. Il Barcellona a Napoli è andato a caro prezzo non solo per il listino, che ha fatto mancare l'annunciatissimo "sold out" di oltre diecimila posti tristemente vuoti.