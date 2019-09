Napoli-Sampdoria, dalla A alla Z: Beghelli Meret, la combo di Fabiàn e la vox populi su Mertens

Ammonizione per Ancelotti, anche un gentleman come lui può perdere le staffe.

Beghelli Meret: un salvavita assoluto su Ferrari e Rigoni nel primo tempo.

Caterpillar Maksimovic: al 6'del primo tempo si fa già ammonire per fallo inutile in mediana.

Dottor Minotti: diagnosi mediche in meno di un minuto. Guru.

El Chucky quando accelera è da abbattere.

Fernando non è solo bello.

Golden boy Elmas.

Highlander Quagliarella.

Ics quadrato e L1: così Fabiàn scherza Murru con un tunnel da urlo.

Libidine Zielinski, quando gioca così è gioia per l'animo.

Madre mia che traversa Dries.

Need for speed Koulibaly.

Otto in pagella al presidente De Luca: il San Paolo è un gioiello.

Petizioni sociale per il rinnovo a Mertens

Qualità e quantità, insomma: Callejon.

Rischi difensivi ancora eccessivi.

Sostegno continuo del San Paolo.

Telepass Di Lorenzo, puntuale al cross come il famoso bip della scatoletta ai caselli.

Unione ritrovata sugli spalti.

Var inspiegabile sul 2-0 di Mertens.

Zero vittorie in campionato per la Samp.