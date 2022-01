IL GIORNO DOPO Napoli-Salernitana: l'inoperoso Meret, l'assist di nuca e la nota dolente del Maradona

Il giorno dopo Napoli – Salernitana. Un poker di goal per il tris di vittorie consecutive. Gli azzurri si sbarazzano facilmente di una Salernitana falcidiata dalle assenze e continuano a ruggire nelle posizioni che contano. A segno la coppia centrale dei difensori. Mertens e Insigne si divertono dagli undici metri. All’asciutto Osimhen per l’egoismo di qualche compagno. Fabian e Zielinski hanno ripreso in mano le redini del centrocampo. Il pallone tra i loro piedi continua a cantare. Il polacco si è addirittura inventato un assist di nuca per Mertens in occasione del goal di Rrahmani. Con quale occhio l’abbia visto, resta un mistero.

Il giorno dopo Napoli – Salernitana. Specialmente nella ripresa, la partita di ieri ha assunto i toni di un allenamento infrasettimanale, con gli azzurri impegnati un’esercitazione di giro palla a ritmi blandi. Spalletti ha lanciato nella mischia anche il giovane Zanoli che si è distinto per personalità e per qualche bella giocata. Desideroso di spaccare il mondo Osimhen, egoista Politano in più di un’occasione, superlativi i due centrali negli anticipi. Inoperoso Meret.

Il giorno dopo Napoli – Salernitana. Spalletti continua a recuperare giocatori e i giocatori continuano a recuperare condizione. La rosa, al completo, resta altamente competitiva per arrivare fino in fondo. I campionati si decidono in primavera e la primavera è ancora lontana. Nel frattempo continua spedita la marcia di avvicinamento degli azzurri al momento clou del campionato.

Il giorno dopo Napoli – Salernitana. Nota dolente del pomeriggio, un Diego Maradona deserto e silenzioso. Poco più di tremila anime azzurre intirizzite dal freddo. Numeri da Palazzetto dello sport. Onore ai presenti, ma il calcio ha bisogno della gente, degli stadi pieni, di suoni e colori. Dopo la sosta, gli azzurri saranno di scena a Venezia e poi ospiteranno l’Inter. Si spera che quella data, le normative cambino. Il Napoli, più qualunque altra squadra, ha bisogno del sostegno della sua gente.

Stefano Napolitano