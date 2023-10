IL GIORNO DOPO Lecce-Napoli: l'iniezione di fiducia dalla panchina per Garcia e la condizione in crescita

Il giorno dopo Lecce – Napoli gli azzurri calano il secondo poker consecutivo. Dopo quello rifilato all’Udinese, ieri ne hanno fatto un altro in uno stadio mai semplice da espugnare. Giusto il turnover iniziale in vista della Champions. Partita mai in discussione. Napoli assoluto padrone del campo dall’inizio alla fine. Il promo asso sul prato verde l’ha calato Ostigard con la sua specialità della casa: il colpo di testa su azione da fermo, magistralmente servito da Zielinski. All’intervallo una sola rete di vantaggio è sembrata anche poca.



Il giorno dopo Lecce – Napoli. Nella ripresa, dal tunnel degli spogliatoi spunta Osihmen per Simeone non fortunato nelle conclusioni. L’uomo mascherato impiega appena sei minuti per calare il secondo asso. Il pallone con cui lo cerca e lo trova Kvaratskhelia è di una precisione chirurgica, manco gliela avesse passato con le mani. La reazione del Lecce è inesistente. I salentini non riescono mai o quasi a calciare verso la porta di Meret. E meno male. Non è sembrato in gran giornata l’estremo difensore azzurro. Un paio di uscite non proprio perfette e una gran papera sul goal di Strafezza giustamente annullato per un precedente fallo di mano di Krstovic .



Il giorno dopo Lecce – Napoli. Garcia continua ad attingere dalla panchina. Prima cambia i due esterni d’attacco. Fuori il ritrovato Kvaratskhelia e Lindstrom. Impalpabile la prova del danese. Dentro Rasbadori e Politano. Entrambi entrano molto bene. Poi spazio anche per Gaetano. E proprio lui cala il terzo asso con un missile terra aria dalla distanza. Il poker lo serve Politano dagli undici metri. Le tre reti della ripresa arrivano tutte dalla panchina. Qualche volta, gli allenatori hanno anche bisogno di queste iniezioni di fortuna. Male non fanno mai. Ovviamente si parlerà di ottima gestione dei cambi e ieri, goal a parte, è andata così.



Il giorno dopo Lecce – Napoli. Qualcosa è indubbiamente cambiato. Molti giocatori chiave si stanno avvicinando ad un’ottima condizione. Di Lorenzo continua a macinare chilometri. Natan gioca con la sicurezza di un veterano. Anguissa alterna cose eccelse a errori concettuali più che tecnici. Cajuste inizia a diventare un’alternativa affidabile. Buona anche la prova di Olivera in entrambe le fasi. Ma la cosa più importante, è che la squadra è tornata a divertirsi. E quando ci si diverte, anche la fatica si sente di meno. Dopodomani si torna in campo. Notte da Champions al Maradona. Gli azzurri ci arrivano bene e con il morale alle stelle. Per una notte stellare.

Stefano Napolitano