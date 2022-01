IL GIORNO DOPO Bologna-Napoli: il rientro dei granatieri, la moglie imbufalita ed il simpatico e onesto Sinisa

Il Giorno dopo Napoli - Bologna. Gli azzurri, dopo il periodo buio caratterizzato dalle cocenti sconfitte casalinghe, hanno ripreso a correre e a far punti. E a non subire goal. E senza nulla togliere alle famose seconde linee, il tutto è coinciso con il rientro di alcuni elementi imprescindibili per questa squadra: Fabian Ruiz e Zielinski su tutti. In mezzo al campo si decidono le gare, e i due assicurano idee, tempi di gioco, classe cristallina e anche goal. E ieri lo spagnolo ci è andato anche vicino.

Il Giorno dopo Napoli - Bologna. Nella serata del dell'Ara, decisivo Lozano. Dopo tante chiacchiere, il messicano aveva il dovere e il bisogno di passare ai fatti. Deposto il sombrero sotto il quale sembrava essere caduto in una preoccupante siesta, torna a correre e a segnare. Sua la doppietta decisiva. Rimedia anche un fallaccio da espulsione che ha fatto imbufalire anche la moglie. Il buon Ayroldi, l’arbitro di Napoli - Fiorentina di Coppa Italia, l'avrebbe espulsa da casa sua per proteste.

Il giorno dopo Bologna – Napoli. Prova di carattere e spessore quella degli azzurri contro gli uomini del simpatico e onesto Mihalovic. Approccio da grande squadra e dominio assoluto del campo. Peccato non averla chiusa con molto anticipo. Fisiologico il calo nel finale. In tanti erano anche reduci dai 120 minuti della partita infrasettimanale contro la Fiorentina.

Il Giorno dopo Napoli - Bologna. Ieri si è finalmente rivisto Osimhen. Per lui pochi minuti e una palla goal. Ora non resta che attendere il rientro degli altri due granatieri: Anguissa e Koulibaly. La rosa sarà al completo e possiamo divertirci come ci siamo divertiti nelle prime dodici partite. Nel frattempo, basta passi falsi e fare di tutto per restare agganciati alle posizioni che contano. Se così fosse, in primavera ci sarà da divertirsi.

Stefano Napolitano