Il Napoli del decennio, la Top 10 dei più giovani scesi in campo: sul podio i fratelli Insigne con Luperto!

Il decennio 2010-2019 è appena finito e ha consegnato alla storia della SSC Napoli anni di successi, vittorie, trofei, ma anche qualche delusione. In una serie di brevi focus statistici, la redazione di CalcioNapoli24 torna indietro nel tempo e ripercorre partite, statistiche, curiosità e record di questi dieci anni.

SSC Napoli, la Top 10 più giovani scesi in campo del decennio

Di seguito vi proponiamo l’elenco dei più giovani del decennio scesi in campo in gare ufficiali per gli azzurri. Ecco la classifica:

Roberto Insigne (06/dic/2012, SSC Napoli 1:3 PSV Eindhoven) 18 anni 06 mesi 25 giorni Lorenzo Insigne (24/gen/2010, AS Livorno 0:2 SSC Napoli) 18 anni 07 mesi 20 giorni Sebastiano Luperto (03/mag/2015, SSC Napoli 3:0 AC Milan) 18 anni 07 mesi 27 giorni Gianluca Gaetano (13/gen/2019, SSC Napoli 2:0 US Sassuolo) 18 anni 08 mesi 08 giorni Raffaele Maiello (16/mag/2010, UC Sampdoria 1:0 SSC Napoli) 18 anni 10 mesi 06 giorni Igor Lasicki (18/mag/2014, SSC Napoli 5:1 Hellas Verona) 18 anni 10 mesi 22 giorni Nicolao Dumitru (22/set/2010, SSC Napoli 1:3 AC Chievo Verona) 18 anni 11 mesi 10 giorni Amadou Diawara (19/ott/2016, SSC Napoli 2:3 Besiktas JK) 19 anni 03 mesi 02 giorni Josip Radosevic (25/ago/2013, SSC Napoli 3:0 Bologna FC 1909) 19 anni 04 mesi 22 giorni Eljif Elmas (24/ago/2019, ACF Fiorentina 3:4 SSC Napoli) 19 anni 11 mesi 00 giorni.