Giovani talenti nel mondo - De Wolf, il 2002 che ricorda Hamsik. Messi e Iniesta i suoi idoli [VIDEO]

Ultimissime Napoli - Un grande appassionato di calcio, da sempre visto come un predestinato, il giovane belga Mathias De Wolf, nato a Leuven il 21 febbraio 2002 non si può dire che abbia deluso le aspettative. Dopo aver frequentato scuole calcio locali è tesserato a 14 anni dal Club Bruges, di cui diventa un perno in tutte le categorie. Di pari passo riesce ad esordire sotto età in tutte le selezioni della nazionale belga, per ultima quella di settembre nell'Under 19. La scorsa primavera durante il torneo di Viareggio abbiamo potuto ammirare gran parte delle sue qualità, poi ampiamente confermate nella recente UEFA youth League, competizione in cui la giovane mezz'ala sinistra ha siglato 4 reti in 7 partite.

CARATTERISTICHE - Mathias De Wolf può giocare su tutto il fronte offensivo, ma è essenzialmente una mezz'ala. È dotato di un ottimo bagaglio tecnico, ma la dote che più ce lo fa apprezzare è la sua capacità di inserimento nello spazio che ci riporta indietro nel tempo, ad un ragazzo slovacco di nome Marek che appena arrivato al Napoli nel 2007 segnò in Serie A alla Samp sfruttando ogni piccolo spazio di campo. Le similitudini non si fermano, il belga è un ambidestro totale, ha un gran tiro ed è rigorista. I suoi idoli sono Messi e Iniesta, e come si può dargli torto...

