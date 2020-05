Coronavirus, la vittoria del Cotugno: chiuso il reparto di terapia intensiva

Ultime Notizie - I colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino rivelano le novità dall'Ospedale Cotugno a Napoli:

"Non ci sono più malati di Sars Cov-2 nella rianimazione del Cotugno: nel reparto trincea, assurto alla ribalta internazionale nei giorni del picco epidemico, quello che ha tenuto testa a una malattia sconosciuta e dai mille volti, qui, nel luogo dove medici e infermieri indossavano tute da astronauta mai viste prima, in questo polo campano per le malattie infettive emblema della guerra ingaggiata contro il micidale Sars Cov 2, la battaglia sembra volgere al termine. Anche nelle corsie, quasi 200 posti per sette divisioni, un mese fa tutte occupate da malati in gravi condizioni, restano una ventina di pazienti che stanno tutti bene, in via di guarigione e senza manifestazioni cliniche drammatiche come il Coronavirus ci aveva purtroppo abituati.

«La malattia sembra avere cambiato il suo volto - conferma Fiorentino Fragranza, primario della Rianimazione - resta oggi circoscritta a pochi casi e di questi nessuno con complicanze broncopolmonari prima manifestazione di una grave malattia sistemica né il quadro tromboembolico che avevamo imparato a riconoscere e che evolveva repentinamente in una insufficienza multiorgano sembra più affacciarsi al letto dei pazienti. Ovviamente proprio perché sconosciuto e imprevedibile questo virus va ancora temuto"..