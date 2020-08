Ritiro Napoli 2020, Castel di Sangro: giorno 1, squadra in viaggio verso l'Abruzzo

Ritiro Napoli - Ritiro Napoli 2020, inizia la nuova stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso. Il club azzurro ha bisogno di riscattarsi dopo l'ultima stagione molto al di sotto delle aspettative. Si riparte dopo pochi giorni di vacanza con il Ritiro Napoli Castel di Sangro.

Ritiro Napoli, ultime notizie: via al giorno 1

Ritiro Castel di Sangro - Prrimo giorno del Ritiro Napoli calcio. La squadra è attualmente in viaggio verso l'Abruzzo dopo aver lasciato l'Hotel Caracciolo.

Ritiro Napoli 2020

Ritiro Napoli date

Il ritiro inizierà il 24 agosto e terminerà il 4 settembre.

Amichevoli Napoli in ritiro a Castel di Sangro

28/08/2020 ore 17.30 triangolare Napoli - Aquila – Castel di Sangro

04/09/2020 ore 17.00 Napoli vs Teramo

Ritiro Napoli allenamenti

Queste date e orari degli allenamenti del ritiro del Napoli:

24.08.2020 ore 17.00

25.08.2020 ore 17.00

26.08.2020 ore 17.00

30.08.2020 ore 17.00

31.08.2020 ore 09.30

01.09.2020 ore 17.00

02.09.2020 ore 17.00

03.09.2020 ore 09.30

Ritiro Napoli biglietti

E' già tutto sold out per gli allenamenti del Napoli e le amichevoli riguardo il ritiro Castel di Sangro. Intanto questa è la modalità di prenotazione riguardo il ritiro del Napoli a Castel di Sangro:

"Per gli allenamenti, saranno disponibili solo 1.000 posti per ogni singolo evento e chi si prenoterà per un allenamento non potrà farlo per i due giorni successivi. La turnazione renderà possibile a più persone di accedere agli allenamenti. Saranno disponibili solo 1000 posti per allenamenti e amichevoli. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone ed acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo due posti per ogni gara amichevole. E' possibile seguire la procedura sul sito SSC Napoli".

Ritiro Napoli Castel di Sangro, gli appuntamenti