Ritiro Dimaro Napoli, giorno 3: partitella finita, 2-0 De Bruyne-Lang! Scavetto Neres, KDB di tacco per Lukaku, traversa di McTominay! Olivera assente | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del quinto allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 3 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 3: allenamento pomeriggio | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 17:30 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della quinta seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Vi mostreremo le immagini live da Carciato. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra. E con le incursioni di Alici Come Prima!

19:04 - Termina la seduta pomeridiana, con i calciatori che tornano negli spogliatoi ed il pubblico che applaude i propri beniamini.

19:02 - Ora stretching consueto in cerchio per tutta la squadra, con lo staff tecnico a contatto.

19:01 - Fischio finale di Antonio Conte, vincono i rosa 2-0 con le reti di De Bruyne e Lang.

19:00 - Ancora De Bruyne! Il belga dalla media distanza carica il destro ma non inquadra la porta.

18:59 - Lucca ci prova di testa sul cross di Di Lorenzo, ma impatta male.

18:57 - I blu cercano la rimonta, ma De Bruyne gestisce con autorità in mezzo al campo.

18:56 - Ancora Neres! Ci prova di sinistro, palla alta.

18:55 - Super Neres! Fa sedere Juan Jesus in dribbling, poi con uno scavetto alza la palla e sulla linea Noa Lang insacca. 2-0 rosa

18:53 - De Bruyne appoggia di tacco per Lukaku, che libera al tiro McTominay: la palla va sulla traversa!

18:52 - Giovanni Simeone non prende parte alla partitella e si allena a parte.

18:51 - Politano prova il sinistro, blocca Meret.

18.48 - Gol di De Bruyne! 1-0 per i rosa.

18.46 - I rosa si schierano con: Meret, Zanoli, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Hasa, McTominay; Neres, Lukaku, Lang. I blu si schierano con: Contini, Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Raspadori, Politano, Lucca, Zerbin.

18.44 - Pronta la partitella 11vs11 a metà campo! Disputata sotto la curva Meledrio scoperta, nella quale tornano alcuni tifosi che erano andati via causa pioggia.

18:41 - Fischio di fine esercitazione per i calciatori, che vanno a dissetarsi in mezzo al campo.

18:40 - Ad alternarsi in porta ci sono Alex Meret e Nikita Contini, mentre Turi e Ferrante lavorano a parte con i preparatori Rosalen Lopez e Giglio.

18:36 - Non è in campo Mathias Olivera, il terzino non è presente sul terreno di gioco.

18:34 - Grande lotta tra Lucca e Rrahmani per la conquista del pallone, con il centravanti che resiste anche ad una trattenuta di maglia.

18:29 - Esultanza per i tifosi! Durante l'esercitaizone è Scott McTominay a segnare di destro davanti a Ferrante.

18:28 - A bordocampo è presente anche Billy Gilmour, seduto ad osservare l'allenamento dei compagni sotot la pioggia

18:25 - Si intravedono fulmini all'orizzonte, mentre sul campo di Carciato inizia a piovere copiosamente: i calciatori con indosso le canotte iniziano a mettersi i k-way, tra cui Raspadori.

18:20 - I viola si schierano con: Zanoli, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Hasa, McTominay; Politano/Neres, Lukaku, Lang/Zerbin. I blu si schierano con: Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi.



18:09 - Squadra ora divisa in altri due gruppi con 4 mini porte ai lati del campo. Torello e tiri nelle porticine. Da segnalare il sold out all'interno dello stadio con svariati tifosi che non sono riusciti ad entrare e che stanno esprimendo il loro dissenso all'esterno della tribuna centrale.



18:00 - Gli azzurri sono stati schierati in campo in due squadre, viola contro blu. I viola schierati con: Zanoli, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Hasa, McTominay, Neres, Simeone, Lang. I blu schierati con: Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi, Raspadori, Lobotka, Anguissa, Politano, Lucca, Zerbin.

17.36 - C'è anche Sam Beukema in campo! Primo allenamento per il nuovo acquisto in difesa agli ordini di Conte

17:30 - Inizia la seduta d'allenamento, per ora a porte chiuse. All'esterno del campo di Carciato, migliaia di tifosi in fila in attesa dell'apertura dello stadio!